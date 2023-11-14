Организатор убийства Политковской ушел на СВО и получил помилование

Участник убийства Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов досрочно освободился из колонии – он отправился на спецоперацию.

По данным telegram-канала Baza, Сергей Хаджикурбанов оказался в зоне боевых действий еще в конце 2022-го. Он начал службу в должности командира отделения разведки, "неоднократно ходил в тыл противника". Вскоре Хаджикурбанов дослужился до командира батальона. Через полгода службы в зоне СВО Хаджикурбанов продлил контракт с Минобороны. На какой именно срок и в какой он должности сейчас, неизвестно. Но точно ясно другое – он освобожден от отбывания наказания.

На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что осужденные, которые получают помилование за участие в специальной военной операции, "под пулями искупают вину".

Анну Политковскую, известную своими журналистскими расследованиями, застрелили в подъезде собственного дома в октябре 2006 г. Мотивом преступления следствие посчитало недовольство ее журналистской работой, однако заказчиков убийства не нашли. Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения. В 2017 г. стало известно, что Лом-Али Гайтукаев умер в колонии.