10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

Песков объяснил помилование убийцы Веры Пехтелевой "искуплением кровью"

Осужденные, которые получают помилование за участие в специальной военной операции, под пулями искупают вину, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о жителе Кемерова Владиславе Канюсе, который был осужден за убийство студентки Веры Пехтелевой, но амнистирован.

Песков уточнил, что есть два пути для помилования, первый - принятие решений соответствующими комиссиями разного уровня и президентом.

"Есть второй путь, это когда они - осужденные, в том числе и по тяжким статьям, - искупают кровью свое преступление на поле боя", - сказал представитель Кремля.

"Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, 23-летнюю студентку КузГТУ в 2020 году убил ее бывший парень, Владислав Канюс. По словам родственников, он мучил жертву 3,5 часа. Соседи слышали крики девушки о помощи и вызывали полицию, но стражи порядка так и не приехали. Когда соседи решились взломать дверь, было уже поздно, девушка была мертва. Канюс в июле 2022 года был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Также были осуждены сотрудники полиции, которые зарегистрировали сообщение, однако не отправили группу на проверку информации.

Случай Канюса - далеко не первый, когда осужденные за тяжкие преступления, принимающие участие в СВО, получают помилование. Ранее сообщалось, что житель Новодвинска Архангельской области Вячеслав Самойлов, получивший в 2022 году девять лет и семь месяцев лишения свободы за убийство своей девушки и расчленение ее тела, получил помилование после участия в специальной военной операции.

Теги: дмитрий песков, вера пехтелева, помилование, владислав канюс


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