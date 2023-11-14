14 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Кабмин РФ утвердил предельный рост тарифов ЖКХ

Кабмин России утвердил предельный рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства на 2024-2028 годы.

Со второго полугодия следующего года средний индекс в Москве составит 11%, Подмосковья – 10,7%, Санкт-Петербурге – 9,8%, Ленинградской области – 10,2%, Северной Осетии – Алании – 13,7%, Хакасии – 4%, Омской области – 14%, Чукотском автономном округе – 4,9%.

Также документ содержит пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах – это значение варьируется от нуля в таких городах и регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская область, ЯНАО. В Смоленской области – до 9,8%. Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025-2028 годы установлены в пределах от 0 до 2,1% в зависимости от региона.

Как заявили в Федеральной антимонопольной службе, механизм ограничения изменения платы является сдерживающим фактором роста тарифов. При этом ведомство "проконтролирует установленные органами субъектов РФ величины тарифов на соблюдение утвержденных региональных индексов платы граждан", сообщает ТАСС.

В российском правительстве не готовы признать, что тарифы на услуги ЖКХ растут слишком быстро. Наоборот, если бы они росли в условиях свободного рынка, без регулирования со стороны государства, то были бы еще выше, и это – нормально, полагают в Минэкономразвития России.

Теги: ЖКХ, ЖКУ


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