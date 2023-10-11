Россияне богатеют быстрее, чем растут тарифы ЖКХ – Решетников

В российском правительстве не готовы признать, что тарифы на услуги ЖКХ растут слишком быстро. Наоборот, если бы они росли в условиях свободного рынка, без регулирования со стороны государства, то были бы еще выше, и это – нормально, полагают в Минэкономразвития России.

"За последние пять лет тарифы ЖКХ выросли на 28%. За тот же период накопленная инфляция составила 41%, а доходы населения выросли на 50% (а у малообеспеченных граждан еще выше за счет социальных выплат). Все последние годы индексация тарифов ЖКХ отставала даже от инфляции", - заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

"Число получателей субсидий на ЖКХ (если расходы на ЖКХ составляют больше 22% от всех доходов) за год (с 2021 по 2022 гг.) снизилось на 600 тыс. домохозяйств или на 18%. Это говорит о том, что темпы роста тарифов отстают, а отрасль недополучает ресурсы. В отрасли работает 1,5 млн человек, от нее очень много зависит", - добавил министр, выступая в Госдуме на "Правительственном часе".

По его словам, Минэк выступает "за построение экономически эффективной модели ЖКХ, хотя она и не может быть оторвана от контроля".