8 млн россиян задолжали за ЖКХ

В России количество злостных должников за услуги жилищно-коммунального хозяйства составляет около 8 млн.

Речь идет о тех, по кому имеются исполнительные производства о взыскании, заявили в Федеральной службе судебных приставов. По данным Росстата, только по итогам первого квартала 2023 года задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги достигла почти 900 млрд руб. За год показатель вырос на 72 млрд руб., тогда как в 2022 году он увеличился на 56,6 млрд.

Пытаясь получить оплату, управляющие компании, кроме обращений в суд, применяют к жильцам собственные меры — от переговоров до отключения электричества.

Юристы напоминают, что при этом размещать сведения о должниках в помещениях общего пользования незаконно. Например, жители Москвы и Подмосковья заявили, что ряд УК не только размещают в подъездах такие данные, но и отключают электричество при просрочке оплаты всего на месяц, причем — без предупреждения.

Как сообщила директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая, своевременно не оплачивают коммунальные услуги до 10% собственников.

Эксперты говорят, что проблема кроется в падении реальных доходов населения и их неудовлетворенностью работой обслуживающих организаций, сообщают "Известия".

В российском правительстве не готовы признать, что тарифы на услуги ЖКХ растут слишком быстро. Наоборот, если бы они росли в условиях свободного рынка, без регулирования со стороны государства, то были бы еще выше, и это – нормально, полагают в Минэкономразвития России.