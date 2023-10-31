31 Октября 2023
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе "Пермь - Екатеринбург" спустя сутки сняты все ограничения

На федеральной трассе Р-242 "Пермь – Екатеринбург" сняты все ограничения, введенные утром понедельника. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, речь идет об участке автодороги со 160 по 352 км - от Красноуфимского района до Екатеринбурга. Частичные ограничения были введены в связи с ухудшением погодных условий, выпадением обильных снежных осадков, метелью и ограниченной видимостью. Сейчас же все ограничения сняты, а движение транспорта восстановлено в полном объеме.

Напомним, что в понедельник трассу "Пермь – Екатеринбург" сковала огромная автомобильная пробка. С 302 по 315 км тянулись машины, число которых не переставало расти все утро.

Теги: ограничения, трасса Пермь - Екатеринбург


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