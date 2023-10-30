На трассе "Пермь – Екатеринбург" огромная пробка. Водителей просят отказаться от поездок

В понедельник трассу "Пермь – Екатеринбург" сковала огромная автомобильная пробка.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", по состоянию на сегодняшнее утро на трассе Р-242 увеличилась пробка с 302 по 315 км в направлении Екатеринбурга. Причина в большом количестве транспортных средств, которое продолжает расти.

"Пожалуйста, по возможности откажитесь от поездок на личном транспорте", - призывают в управлении автодорог.

Напомним, накануне из-за сильных снегопадов было ограничено движение транспорта от Красноуфимского района до Екатеринбурга.