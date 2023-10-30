30 Октября 2023
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Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На трассе "Пермь – Екатеринбург" огромная пробка. Водителей просят отказаться от поездок

В понедельник трассу "Пермь – Екатеринбург" сковала огромная автомобильная пробка.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", по состоянию на сегодняшнее утро на трассе Р-242 увеличилась пробка с 302 по 315 км в направлении Екатеринбурга. Причина в большом количестве транспортных средств, которое продолжает расти.

"Пожалуйста, по возможности откажитесь от поездок на личном транспорте", - призывают в управлении автодорог.

Напомним, накануне из-за сильных снегопадов было ограничено движение транспорта от Красноуфимского района до Екатеринбурга.

Теги: трасса, пробка, поездки, Пермь, Екатеринбург


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