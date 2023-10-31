В Казахстане из шахты имени Костенко извлекли тело последнего, 46-го погибшего

Спасатели извлекли из шахты имени Костенко в Карагандинской области Казахстана тело последнего, 46-го погибшего.

Установлены личности 40 погибших, не опознаны шесть человек, приводит РИА Новости слова министра по чрезвычайным ситуациям республики Сырыма Шарипханова, сказанные на заседании правительства. Для опознания потребуется экспертиза ДНК.

Напомним, утром 28 октября на угледобывающей шахте, предварительно, произошел взрыв метана. В подземных туннелях начался пожар. 18 из выведенных на поверхность шахтеров обратились за медицинской помощью.