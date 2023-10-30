30 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Число погибших на шахте им. Костенко увеличилось до 45

Число погибших горняков на шахте им. Костенко в Караганде увеличилось до 45, поиски еще одного шахтера продолжаются, сообщает МЧС Казахстана.

"Работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка шести км друг от друга. Отрабатываются все возможные пути прохождения горноспасателей к вероятным участкам нахождения шахтеров", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты, спустившись в аварийную шахту, обнаружили последствия взрыва и пожара: "разрушения и смещения шахтного оборудования; отложения пыли на элементах метало-арочной крепи; повреждения вентиляционных сооружений".

При этом видимых очагов горений нет, газовая обстановка в норме.

Теги: шахта, погибшие, шахтеры, взрыв


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