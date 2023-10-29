29 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Число жертв пожара на шахте в Казахстане выросло до 42

В Казахстане выросло число погибших в результате аварии на шахте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства по ЧС Казахстана.

Ведутся поиски четырех человек. Погибли 42. Их тела обнаружены. Поисковые работы затруднены разрушением шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах.

Напомним, утром 28 октября на угледобывающей шахте, предварительно, произошел взрыв метана. В подземных туннелях начался пожар.

По данным компании, на поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. 

Пресс-служба президента Казахстана в 28 октября  сообщила, что в связи с трагедией на шахте 29 октября объявлен Днем общенационального траура.

Теги: пожар, шахта им.костенко, казахстан


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