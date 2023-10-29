Посольство России в Казахстане выразило соболезнования в связи с ЧП на угольной шахте

Посольство России в Казахстане выразило соболезнования в связи с ЧП на угольной шахте в Карагандинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вместе с братским народом Казахстана Посольство скорбит о жертвах трагической аварии на угольной шахте в Карагандинской области. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших горняков. Желаем пострадавшим в результате аварии скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 28 октября на угледобывающей шахте, предварительно, произошел взрыв метана. В подземных туннелях начался пожар.

По данным компании, на поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. Поиски шахтеров продолжаются. В данный момент известно о 42 погибших.

Пресс-служба президента Казахстана в 28 октября сообщила, что в связи с трагедией на шахте 29 октября объявлен Днем общенационального траура.