30 Октября 2023
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Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Обыски проводятся по месту жительства участников беспорядков в Махачкале

Обыски проводятся по месту жительства лиц, причастных к организации массовых беспорядков в Махачкале, сообщает Следственный комитет РФ.

В ведомстве добавили, что изъяты записи с камер наблюдения. Участники массовых беспорядков допрашиваются.

Уголовное дело будет передано в ГСУ СК для полного и объективного расследования. Решение принял глава СКР Александр Бастрыкин.

Как сообщалось, полиция установила более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. 60 человек задержаны и доставлены в отделы. Пострадали девять правоохранителей, двое из них в больнице.

Накануне вечером толпы жителей Дагестана искали евреев в аэропорту под Махачкалой. Они обыскивали автомобили и перекрыли воздушную гавань. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей.

Теги: обыски, беспорядки, махачкала


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Развитие сюжета:

Ранее 30.10.2023 13:37 Мск На самолете из Тель-Авива был ребенок на ИВЛ – директор аэропорта Махачкалы

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