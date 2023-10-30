Обыски проводятся по месту жительства участников беспорядков в Махачкале

Обыски проводятся по месту жительства лиц, причастных к организации массовых беспорядков в Махачкале, сообщает Следственный комитет РФ.

В ведомстве добавили, что изъяты записи с камер наблюдения. Участники массовых беспорядков допрашиваются.

Уголовное дело будет передано в ГСУ СК для полного и объективного расследования. Решение принял глава СКР Александр Бастрыкин.

Как сообщалось, полиция установила более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. 60 человек задержаны и доставлены в отделы. Пострадали девять правоохранителей, двое из них в больнице.

Накануне вечером толпы жителей Дагестана искали евреев в аэропорту под Махачкалой. Они обыскивали автомобили и перекрыли воздушную гавань. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей.