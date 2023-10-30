30 Октября 2023
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Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

На самолете из Тель-Авива был ребенок на ИВЛ – директор аэропорта Махачкалы

Большинство пассажиров рейса Тель-Авив – Махачкала, который прибыл в Дагестан вечером в воскресенье – женщины и дети, среди последних был ребенок на ИВЛ, сообщил в эфире телеканала "Дагестан" гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов.

Он также поблагодарил за действия депутата Госдумы Хизри Абакарова, благодаря которому, по словам Рамазанова, удалось избежать жертв.

По последним данным, в больнице после погрома остаются пять человек, в основном это силовики, всего же за медпомощью обратились 18 человек.

"Интерфакс" приводит слова Рамазанова о том, что ущерб от погрома аэропорту составит несколько миллионов рублей: разбиты камеры и заборы, выломаны двери и т.д.

"Мы очень тяжело пережили эту ночь! Обидно за необдуманные поступки наших земляков. Ведь такие действия ничем и никому не помогут. Мы все искренне переживаем за то, что происходит в Палестине и лучшее, что сейчас мы можем сделать - помолиться за них. Во время ночных происшествий аэропорту был нанесен значительный ущерб, пострадали оборудование и объекты инфраструктуры", - говорится в заявлении Рамазанова в соцсетях аэропорта.

Теги: дагестан, погромы, аэропорт


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