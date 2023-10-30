В Госдуме выступили против автоматической проверки домашних заданий школьников ИИ

Переводить проверку домашних заданий школьников в автоматический режим недопустимо, считает первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Соответствующее письмо она направила главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

На днях замглавы Минцифры Олег Качанов анонсировал перевод проверки домашних заданий на автоматические рельсы с помощью искусственного интеллекта. По его словам, это разгрузит учителей. И это даже должно стать обязательным требованием к регионам.

Лантратова же уверена, что учителей надо избавить от излишней бюрократизации, а не от проверки домашних заданий, потому что последнее - это одно из важнейших направлений работы с детьми.

"Компьютер никогда не сможет заменить учителя. К каждому ученику нужно найти свой подход, при оценивании знаний брать во внимание его особенности. Нестандартный подход к решению задачи может быть расценен компьютером как ошибка. А ошибкой это не является. Это под силу только человеку. <...> Сферу образования ни в коем случае нельзя переводить в цифру! Ничто не заменит живое общение педагога с классом. Это убьет творческую компоненту в образовании, ЕГЭфицирует всю школу. Искусственный интеллект хорошо проверяет только тестовые задания. А формат теста существует для проверки знаний в ситуации, когда нет времени или желания по-настоящему проверять знания и способ мышления ребенка. Разве это наша цель? Спасибо, я такого своему ребенку и своей стране не хочу", - написала депутат.

Она подчеркивает, что такие предложения необходимо обсуждать с обществом.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга школьный учитель информатики Михаил Богданов возмущен этим намерением.

"До каких пор Шадаев и Ко будет диктовать школам то, что они должны делать или какие сервисы им нужны? Или они исполняют пожелания Минпросвещения? Тогда у меня вопрос к авторам идеи: вы педагогическое образование имеете, вы понимаете смысл и цель проверки детских работ учителем? <...> Хорошие учителя не используют "платформы" не потому, что им не удобно. А потому, что тогда они перестанут быть учителями!" - пишет Богданов.

Он подчеркивает, что учитель, проверяя тетрадь ученика, получает массу сведений об учебе ребенка. Если это исключить, это окончательно убьет и без того разрушенное образование.

"Минцифры в лице замминистра О. Качанова, прекратите заниматься вредительством!" - призывает общественное движение "Родители Москвы".

В то же время Минцифры уже решило за всех. Как недавно писало Накануне.RU, согласно приказу Минцифры №600 от 18.11.2020, у 100% учащихся к 2030 году должен появиться цифровой профиль, а 70% заданий в электронной форме для детей должны проверяться автоматизированно. Также у 80% учащихся должны быть цифровые индивидуальные траектории.

Правительство поддерживает замену живого обучения "цифрой". Согласно распоряжению Правительства №3427-р от 02.12.2021 о цифровой трансформации образования, к 2024 году у 60% детей, 80% родителей и 90% учителей должен "цифровой помощник". Вместо учителей он будет проверять домашние задания.

"Будем говорить прямо: у 90% учителей должны отнять работу", — говорит эксперт организации "Общественный уполномоченный по защите семьи" юрист Анна Швабауэр.