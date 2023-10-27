Учителей разгрузят с помощью автоматизированной системы проверки домашних заданий - Минцифры

Автоматическая проверка домашних заданий информационными системами может значительно разгрузить учителей. Для регионов в дальнейшем требование об автоматической проверке домашних заданий школьников может стать обязательным требованием, считает замглавы Минцифры Олег Качанов.

Качанов предложил регионам самим разрабатывать такие системы, а у кого нет возможностей – использовать систему "Московская электронная школа". Столичная система соответствует требованиям Минпросвещения и Минцифры, сообщил Качанов на форуме "ПРОФ-IT".

Чиновник добавил, что использование системы будет добровольным.

"Один из ключевых моментов <…> это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме. Этот показатель самый понятный и простой, который разгружает учителей, но почему-то нигде не ставится во главу угла. Автоматическая проверка домашних заданий, мы рассчитываем, должна войти в требования. Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно", — сказал заместитель министра.