РФ передала ХАМАС список из восьми человек, находящихся в заложниках

Россия запросила у движения ХАМАС информацию о восьми людях, предположительно, находящихся в заложниках. Об этом заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.

По его словам, эти люди имеют двойное гражданство, их сейчас ищут и готовы отпустить.

"Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим", - сказал РИА Марзук РИА Новости.

26 октября в МИД РФ сообщили, что в Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. "С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа", - заявили в ведомстве.

В Кремле заявляли, что встреча президента России Владимира Путина с прибывшими в Москву представителями движения ХАМАС не запланирована.