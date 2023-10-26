С представителями ХАМАС в Москве обсудили эвакуацию россиян из сектора Газа

В Москве обсудили с прибывшими представителями движения ХАМАС эвакуацию российских граждан из сектора Газа. Об этом журналистам сообщили в МИД РФ.

"В Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава", - заявили на Смоленской площади.

"Подтверждена российская неизменная позиция в пользу реализации известных решений международного сообщества, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, предполагающие создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - добавили в МИД.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что среди заложников палестинского движения ХАМАС могут находиться трое россиян, которые также имеют гражданство Израиля. В посольстве РФ в Израиле до этого сообщали, что по меньшей мере два россиянина находятся в заложниках. В МИД РФ же заявляли, что Россия не обладает данными о гибели россиян среди заложников в секторе Газа.

22 октября армия обороны Израиля подтвердила информацию о захвате в заложники боевиками ХАМАС 222 человек, в том числе иностранных граждан.