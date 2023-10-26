28 Октября 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков: Встреча Путина с представителями ХАМАС не запланирована

Встреча президента России Владимира Путина с прибывшими в Москву представителями движения ХАМАС не запланирована. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также добавил, что все контакты будут проходить по линии МИД России.

Напомним, сегодня российская сторона обсудила с представителями ХАМАС эвакуацию граждан РФ и других государств из сектора Газа.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что среди заложников палестинского движения ХАМАС могут находиться трое россиян, которые также имеют гражданство Израиля. В посольстве РФ в Израиле до этого сообщали, что по меньшей мере два россиянина находятся в заложниках. В МИД РФ же заявляли, что Россия не обладает данными о гибели россиян среди заложников в секторе Газа.

22 октября армия обороны Израиля подтвердила информацию о захвате в заложники боевиками ХАМАС 222 человек, в том числе иностранных граждан.

Теги: Путин, ХАМАС, МИД, встреча


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