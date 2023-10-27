В УрФУ нашли замену новому спикеру гордумы Гурарий

В Уральском федеральном университете нашли людей, которые займут посты Анны Гурарий, ставшей спикером гордумы Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба вуза

"Исполняющим обязанности директора департамента политологии и социологии назначена кандидат социологических наук, доцент УрФУ Елена Нидергаус. И.о. заведующего кафедрой политических наук — доктор политических наук, профессор УрФУ Александр Керимов", - говорится в сообщении.

В новые должности они вступают с 1 ноября.

Напомним, 13 октября Анна Гурарий с третьей попытки стала спикером городской думы уральской столицы. Решение откладывали дважды, перенося на новое заседание. Из-за этого отдельные народные избранники отметили, что "процедура превращается в фарс". Но в том, кто станет спикером, особого секрета не было. Еще до вручения мандатов депутатам гордумы распространилась новость, что кандидатуру Гурарий якобы одобрил сам свердловский губернатор Евгений Куйвашев.