Правительство приняло Стратегию повышения финансовой грамотности населения

Камбин утвердил "Стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года". Документ опубликован на сайте Правительства РФ.

Интересно, что в качестве одной из причин повышения финансовой грамотности Правительство приводит такие данные. Исследование 2022 года показало, что 75% россиян не строят долгосрочных планов, а 53% не формируют сбережения в значимых объёмах. Поэтому нужно повышать информированность об инструментах финансового рынка.

В рамках стратегии школьники и студенты колледжей будут получать базовые знания в сфере финансов. Во всех регионах должны открыться центры финансовой грамотности. План мероприятий утвердят до конца года.

Результатом реализации стратегии должно стать осознанное поведение большинства граждан на финансовом рынке, а также рост использования различных финансовых инструментов. Речь идёт об инвестировании средств, регулярном формировании накоплений к пенсии и др.

По разным данным, около половины россиян не имеют никаких накоплений.