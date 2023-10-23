23 Октября 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На уральском перевале Дятлова появится 11 модульных домов

Знаменитый на Среднем Урале перевал Дятлова оснастят модульными гостиничными домами.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, уже к концу 2023 года на пути маршрута на перевал появятся 11 модульных домов. В них смогут останавливаться любители активного туризма.

"В планах на следующий год провести электричество в поселке Вижай. Также в дальнейшем есть договоренность с инвесторами на строительство модульной гостиницы", - заявил заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин.

Ожидается, что появление здесь инфраструктуры увеличит поток туристов, которым необходимы комфортные условия пребывания на перевале.

Ранее стали известны подробности создания визит-центра на уральском перевале Дятлова.

Теги: перевал Дятлова, туристы, дома


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