Визит-центр с гостиницей на перевале Дятлова откроют на год позже, чем планировалось

Сроки строительства визит-центра с гостиницей на перевале Дятлова снова перенесли. По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмиры Тукановой, реализация проекта запланирована на 2025 год.

"Сейчас там функционирует 11 глэмпингов, строительство которых мы поддержали. Что касается развития визит-центра, то у нас есть такой инструмент как субсидии муниципальным образованиям на создание объектов инфраструктуры туризма. В следующем году планируем строительство визит центра через эту меру поддержки. Надеюсь, что уже в следующем году мы посетим этот визит-центр и откроем его в торжественной обстановке", - рассказала Туканева.

Она также добавила, что конкурсный проведут в конце текущего года.

Ранее планировалось, что визит-центр с гостиницей на перевале Дятлова откроют в 2024 году. От задуманного среднеуральские власти не отступали, даже несмотря на то, что, по мнению УАТ, организация турпоездок на это объект является весьма сложной задачей.