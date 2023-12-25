Модульные дома на уральском перевале Дятлова скоро смогут принять туристов

На уральском перевале Дятлова завершается работа по возведению модульных гостиничных домов.

Ранее сообщалось, что к концу 2023 года на пути маршрута на перевал появятся 11 модульных домов. В них смогут останавливаться любители активного туризма.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, сейчас все находится на завершающем этапе.

"11 домиков скоро будут готовы к встрече гостей", - сказала она, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По ее словам, северное направление остается одним из самых популярных у туристов.

Напомним, ранее стали известны подробности создания визит-центра на перевале Дятлова.