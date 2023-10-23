Модернизация здравоохранения во Владимирской области продолжается: В Александровском районе создали новую модульную поликлинику, в Юрьев-Польском районе отремонтировали ФАП

23 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Модернизация здравоохранения во Владимирской области продолжается: В Александровском районе создали новую модульную поликлинику, в Юрьев-Польском районе отремонтировали ФАП

В посёлке Балакирево Александровского района в рамках реализации во Владимирской области региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» установили новую модульную конструкцию под размещение в ней поликлиники. Контракт на её возведение стоимостью более 28,7 млн рублей заключили в июле. Установка модуля подрядчиком завершена, впереди – благоустройство территории. Срок завершения работ – декабрь этого года.

Открытие модульной поликлиники планируется в текущем году. Её смогут посещать более 8400 жителей посёлков Балакирево и имени Шмидта, сёл Мошнино, Рюменское и Старая слобода, деревень Григорово, Копылиха, Свинкино, Татьянино и Темкино. В новом медучреждении пациентов будут принимать терапевты, стоматологи и акушеры-гинекологи. Откроются кабинеты физиотерапевтический, процедурный и неотложной помощи, дневной стационар на 14 коек.

модульный фап(2023)|Фото: avo.ru

А в селе Ополье Юрьев-Польского района также по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» завершён капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Он располагается в двухэтажном кирпичном здании, где кроме медучреждения находится детский сад. К ФАПу приписаны более 650 жителей сёл Ополье и Федосьино.

модульный фап(2023)|Фото: avo.ru

Стоимость контракта составила более 2,7 млн рублей. Начиная с мая, в ФАПе заменили инженерные сети электро- и водоснабжения, отремонтировали санузлы, облицевали стены кабинетов кафельной плиткой, заменили напольное покрытие, оконные и дверные проёмы, установили противопожарную дверь, окна из ПВХ, новую сантехнику.

сельская поликлиника(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области, масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения в регионе реализуется с 2021 года и призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.

Теги: модернизация первичного звена здравоохранения, afg? модульная полклиника


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети