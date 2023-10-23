Модернизация здравоохранения во Владимирской области продолжается: В Александровском районе создали новую модульную поликлинику, в Юрьев-Польском районе отремонтировали ФАП

В посёлке Балакирево Александровского района в рамках реализации во Владимирской области региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» установили новую модульную конструкцию под размещение в ней поликлиники. Контракт на её возведение стоимостью более 28,7 млн рублей заключили в июле. Установка модуля подрядчиком завершена, впереди – благоустройство территории. Срок завершения работ – декабрь этого года.

Открытие модульной поликлиники планируется в текущем году. Её смогут посещать более 8400 жителей посёлков Балакирево и имени Шмидта, сёл Мошнино, Рюменское и Старая слобода, деревень Григорово, Копылиха, Свинкино, Татьянино и Темкино. В новом медучреждении пациентов будут принимать терапевты, стоматологи и акушеры-гинекологи. Откроются кабинеты физиотерапевтический, процедурный и неотложной помощи, дневной стационар на 14 коек.

А в селе Ополье Юрьев-Польского района также по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» завершён капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Он располагается в двухэтажном кирпичном здании, где кроме медучреждения находится детский сад. К ФАПу приписаны более 650 жителей сёл Ополье и Федосьино.

Стоимость контракта составила более 2,7 млн рублей. Начиная с мая, в ФАПе заменили инженерные сети электро- и водоснабжения, отремонтировали санузлы, облицевали стены кабинетов кафельной плиткой, заменили напольное покрытие, оконные и дверные проёмы, установили противопожарную дверь, окна из ПВХ, новую сантехнику.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области, масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения в регионе реализуется с 2021 года и призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.