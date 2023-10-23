Жители Екатеринбурга высказались за цирки без животных

Жители Екатеринбурга выступают против эксплуатации животных в цирках. Таковы итоги опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), 41% опрошенных считает, что в России следует запретить участие в представлениях и диких, и домашних животных. Еще 12% уральцев выступают против использования только диких зверей.

Среди женщин за цирки вообще без животных высказались 45%, только без диких животных – 14%. Что касается мужчин, так считают 37% и 9% опрошенных соответственно.

Ранее другой опрос показал, что большинство жителей Екатеринбурга поддерживает создание зоополиции.