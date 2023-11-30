Директор цирка ответила екатеринбуржцам, которые хотят запретить представления с животными

В Екатеринбургском цирке считают, что представления невозможно проводить без привлечения животных.

Напомним, недавний опрос показал: 41% жителей Екатеринбурга считает, что в России следует запретить участие в цирковых представлениях и диких, и домашних животных. А еще 12% уральцев выступили против использования только диких зверей.

Как заявила на сегодняшней пресс-конференции директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова, аншлаги, которые наблюдаются на цирковых представлениях, говорят об обратном.

"Тут не нужен никакой опрос. Зайдите на сайт любого российского цирка: даже цирки-шапито собирают полные залы. И это лучший показатель любви наших зрителей и востребованности наших шоу. Цирк без животных – не настоящий", - рассказала Бортникова, отвечая на вопрос Накануне.RU.

С ней согласился заслуженный артист России Анатолий Сокол.

"Достояние советского и российского цирка – это цирк с животными. Это большая плеяда самых уникальных артистов, например, известная династия Филатовых. Они всегда были "локомотивом" цирка с медведями. Русский медведь – это настоящий медведь. Как мы будем без него в цирке? Цирк должен быть только с животными!", - уверен Сокол.

Напомним, что в начале 2023 года Екатеринбургский цирк закрылся на двухлетнюю реконструкцию.