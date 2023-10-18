18 Октября 2023
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Фото:Накануне.RU

Опрос: жители Екатеринбурга одобряют создание зоополиции

Большинство жителей Екатеринбурга поддерживает создание зоополиции. Об этом свидетельствует опрос сервиса SuperJob.
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Ранее стало известно, что законопроект о зоополиции внесут в Госдуму РФ до конца года. Планируется, что этот орган сможет контролировать домашних питомцев, заниматься устройством бездомных животных в приюты и рассматривать жалобы о нападении животных на людей.

Согласно результатам опроса (есть в распоряжении Накануне.RU), 75% екатеринбуржцев поддержали идею создания зоополиции. При этом 40% полностью уверены в ее необходимости, а 35% – скорее уверены.

В свою очередь, против предложения выступили 25% опрошенных – 14% скорее против, а 11% однозначно против. По их мнению, существующего сегодня законодательства вполне достаточно.

Ранее другой опрос показал, что более 60% жителей Екатеринбурга поддерживает запрет аренды электросамокатов.

Теги: зоополиция, создание, опрос, Екатеринбург


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