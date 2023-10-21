Эрдоган сообщил, без чего не достичь мира в Израиле

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что решения конфликта Палестины и Израиля невозможно без создания палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Иерусалиме.

Об этом он сообщил после разговора с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Хания, пишет "Ъ".

Напомним, 10 октября Путин во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани высказался о ситуации в Израиле. По его мнению, события на Ближнем Востоке – "провал" политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на каждую.

"Но каждый раз – без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду, прежде всего, необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства", - сказал Путин.

Президент уточнил, что позиция России – в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю.

"Мы призываем к этому все конфликтующие стороны", - сказал Путин.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Палестину в конфликте группировки ХАМАС и Израиля. Он выступил против этого противостояния, которое "в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее". Глава Чечни призвал "всех мусульман, всех граждан и наше государство поддержать правду и остановить эту войну". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле позицию главы Чечни Рамзана Кадырова, выразившего поддержку Палестине. По словам Пескова, у России - "давние исторические связи" с палестинцами, контакты продолжаются на разных уровнях. Одновременно с этим у РФ есть отношения с Израилем, в котором проживает большое количество наших соотечественников, отметил представитель Кремля.