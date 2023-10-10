Кадыров выступил в поддержку Палестины

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Палестину в конфликте группировки "Хамас" и Израиля.

Он призвал "всех мусульман, всех граждан и наше государство поддержать правду и остановить эту войну". "Или нас отправить туда как миротворцев. Мы определим, мы остановим их. Мы остановим тех, кто продолжает воевать. Да здравствует справедливость", – заявил Кадыров в Telegram.

В описании к видеозаписи глава Чечни отметил, что поддерживает Палестину и выступил против этого противостояния, которое "в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее".

Ранее посольство России в Израиле подтвердило гибель одного россиянина в результате начавшейся 7 октября атаки палестинского радикального движения ХАМАС на страну.