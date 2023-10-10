10 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Песков прокомментировал слова Кадырова о поддержке Палестины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле позицию главы Чечни Рамзана Кадырова, выразившего поддержку Палестине.

По словам Пескова, у России - "давние исторические связи" с палестинцами, контакты продолжаются на разных уровнях.

Одновременно с этим у РФ есть отношения с Израилем, в котором проживает большое количество наших соотечественников, отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия намерена и дальше прикладывать усилия для оказания содействия в урегулировании конфликта, передает «Интерфакс».

Ранее Кадыров поддержал Палестину в конфликте группировки ХАМАС и Израиля. Он выступил против этого противостояния, которое "в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее".

Глава Чечни призвал "всех мусульман, всех граждан и наше государство поддержать правду и остановить эту войну".

Теги: песков, кадыров, палестина, израиль


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