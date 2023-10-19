Вышел по УДО экс-глава управления СКР по Кузбассу

Бывший начальник управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин освобожден досрочно.

Было ходатайство об условно-досрочном освобождении, он освобожден по постановлению суда, пишет ТАСС.

Напомним, в ноябре 2016 г. в Кемерово были задержаны начальник управления СК по Кемеровской области Сергей Калинкин и двое предполагаемых соучастников - вице-губернаторы области Алексей Иванов и Александр Данильченко. Они проходили в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве 1 млрд рублей у владельца компании "Разрез Инской"" Антона Цыганкова. После задержания вице-губернатор Данильченко сообщил, что в отношении самого собственника ценных бумаг АО "Разрез "Инской"" было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы. Калинкин также напомнил, что уголовное дело в отношении собственника продолжает расследоваться, а за самим потерпевшим стоит "неизвестно кто". Тогдашний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев лично заступился за своих подчиненных и отказался снимать их с должностей, после чего СК РФ выступил с гневной отповедью, суть которой сводилась к тому, что "не стоит прикрываться интересами народа". В итоге Калинкин в конце 2021 г. получил 10 лет колонии.