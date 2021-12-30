30 Декабря 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Экс-главу СКР Кузбасса приговорили к 10 годам за вымогательство акций шахты "Разрез Инской"

Центральный районный суд города Кемерово приговорил бывшего главу СУ СКР по Кузбассу Сергея Калинкина к десяти годам лишения свободы и штрафу в восемь миллионов рублей. Он был признан виновным в вымогательстве, превышении должностных полномочий и получении взятки по делу об акциях шахты "Разрез Инской".

Суд также лишил Калинкина звания генерал-майора юстиции. Он должен будет выплатить штраф в размере 8 млн рублей.

Также в суде вынесли приговор в отношении других фигурантов дела: экс-заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Кузбассу Сергея Крюкова и следователя этого отдела Артемия Шевелева осудили на шесть лет колонии, Алексею Иванову и Александру Данильченко, экс-заместителям губернатора Кемеровской области, дали шесть и пять лет шесть месяцев соответственно.

Начальницу департамента администрации области Елену Троицкую осудили на пять лет и шесть месяцев. Уголовное дело в отношении учредитель ПТК "Уголь" Александра Щукина было прекращено в связи с его смертью, передает ТАСС.

Доверенное лицо Щукина, начальника правового управления "Западно-Сибирской угольной компании" Геннадия Вернигора приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии.

Напомним, в ноябре 2016 года в Кемерово были задержаны начальник управления СК по Кемеровской области Сергей Калинкин и двое предполагаемых соучастников - вице-губернаторы области Алексей Иванов и Александр Данильченко. Они проходили в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве 1 млрд рублей у владельца компании "Разрез Инской" Антона Цыганкова.

После задержания вице-губернатор Данильченко сообщил, что в отношении самого собственника ценных бумаг АО "Разрез Инской" было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы. Калинкин также напомнил, что уголовное дело в отношении собственника продолжает расследоваться, а за самим потерпевшим стоит "неизвестно кто".

Губернатор Аман Тулеев лично заступился за своих подчиненных и отказался снимать их с должностей, после чего СК РФ выступил с гневной отповедью, суть которой сводилась к тому, что "не стоит прикрываться интересами народа".

Теги: Разрез Инской, СКР Кузбасса, Сергей Калинкин



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