РПЦ поддержала решение Банка России доработать дизайн обновленной тысячной купюры

Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает решение Банка России доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Это решение отражает способность руководства структуры адекватно откликаться на реакцию и запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий", - написал Легойда в своем телеграм-канале.

По его словам, РПЦ выступает за то, чтобы православный крест был естественной частью государственной символики РФ.

Купюра с видами Нижнего Новгорода и других городов и достопримечательностей Приволжского федерального округа была представлена 16 октября. У части общества вызвало недоумение здание церкви без православного креста на маковке. Выяснилось, что на банкноте изображен музей, который располагается в Казани в здании бывшей церкви. Но такие подробности обыватель едва ли будет держать в голове, по факту изображена церковь без креста.

Недоумение выразили в РПЦ, а также в Совете Федерации. Центральный банк России заявил, что приостановит выпуск новой тысячной купюры и доработает дизайн.