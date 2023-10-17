"Церковь без креста" на новой тысячной купюре нашли странной в РПЦ и СовФеде

В РПЦ и Совете Федерации выразили непонимание выбором изображения для тысячерублевой новой купюры.

На банкноте номиналом в 1 тыс. руб., презентованной накануне Центральным банком России, изображен Музей истории государственности татарского народа (Казань). Он располагается в здании бывшей дворцовой церкви. Выглядит здание как церковь без креста на маковке. Пользователи сети, СМИ и общественные деятели выразили недоумение видом.

Так, официальный представитель РПЦ Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале: "Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть".

"По таким вопросам должно проходить общественное обсуждение с участием представителей наших традиционных конфессий, Храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно. Очень надеюсь, что произошедшее больше не повторится", - соглашается сенатор Андрей Клишас (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).