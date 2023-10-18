18 Октября 2023
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Фото: пресс-служба Центрального банка РФ

ЦБ доработает дизайн новой тысячной купюры "с церковью без креста"

Центральный банк России приостановит выпуск новой тысячной купюры.

"Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Купюра с видами Нижнего Новгорода и других городов и достопримечательностей Приволжского федерального округа была представлена 16 октября. У части общества вызвало недоумение здание церкви без православного креста на маковке. Выяснилось, что на банкноте изображен музей, который располагается в Казани в здании бывшей церкви. Но такие подробности обыватель едва ли будет держать в голове, по факту изображена церковь без креста.

Недоумение выразили в РПЦ, а также в Совете Федерации.

Купюра номиналом 1000 рублей(2023)|Фото: пресс-служба Центрального банка РФ

Теги: цб, купюра, дизайн, критика


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