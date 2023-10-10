Белый дом решил дать деньги Украине через Израиль

Белый дом собрался объединить выделение денег Украине и срочную помощь Израилю.

По данным источников The Washington Post, "объединение увеличит вероятность того, что конгресс одобрит помощь Киеву, несмотря на растущую оппозицию со стороны республиканцев в палате представителей", пишет "Интерфакс".

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Палестину в конфликте группировки "Хамас" и Израиля. Он призвал "всех мусульман, всех граждан и наше государство поддержать правду и остановить эту войну".

"Или нас отправить туда как миротворцев. Мы определим, мы остановим их. Мы остановим тех, кто продолжает воевать. Да здравствует справедливость", – заявил Кадыров в Telegram.

В описании к видеозаписи глава Чечни отметил, что поддерживает Палестину и выступил против этого противостояния, которое, "в отличие от других конфликтов, может перерасти в нечто большее".

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что оружие, переданное западными странами Украине, активно применяется в Израиле.