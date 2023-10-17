17 Октября 2023
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Фото: Reuters/Amir Cohen

Израиль ударил по штаб-квартире ХАМАС

Израиль ударил по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС. Об этом заявили в армии обороны Израиля, пишет РИА Новости.

Напомним, израильская армия планирует начать масштабную военную операцию в Газе. Ранее Минобороны Израиля предписало 1,1 млн мирных жителей Газы в течение суток перебраться в южную часть эксклава, граничащую с Египтом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из сектора Газа чрезвычайно опасна и в некоторых случаях невозможна.

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время переговоров с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Запад должен предпринять меры против нарушения прав человека в секторе Газа. Во время телефонных переговоров обсуждалась ситуация в израильско-палестинском конфликте, политика, которой необходимо придерживаться для установления мира в регионе, а также неотложные меры по разрешению тяжелого гуманитарного кризиса.

Теги: Израиль, ХАМАС, штаб-квартира


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