Израиль ударил по штаб-квартире ХАМАС

Израиль ударил по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС. Об этом заявили в армии обороны Израиля, пишет РИА Новости.

Напомним, израильская армия планирует начать масштабную военную операцию в Газе. Ранее Минобороны Израиля предписало 1,1 млн мирных жителей Газы в течение суток перебраться в южную часть эксклава, граничащую с Египтом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из сектора Газа чрезвычайно опасна и в некоторых случаях невозможна.

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время переговоров с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Запад должен предпринять меры против нарушения прав человека в секторе Газа. Во время телефонных переговоров обсуждалась ситуация в израильско-палестинском конфликте, политика, которой необходимо придерживаться для установления мира в регионе, а также неотложные меры по разрешению тяжелого гуманитарного кризиса.