Эрдоган задумался о нарушении прав человека в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время переговоров с премьером Великобритании Риши Сунаком, заявил, что Запад должен предпринять меры против нарушения прав человека в секторе Газа.

Во время телефонных переговоров обсуждалась ситуация в израильско-палестинском конфликте, политика, которой необходимо придерживаться для установления мира в регионе, а также неотложные меры по разрешению тяжелого гуманитарного кризиса, пишет РИА Новости.

Напомним, израильская армия планирует начать масштабную военную операцию в Газе. Ранее Минобороны Израиля предписало 1,1 млн мирных жителей Газы в течение суток перебраться в южную часть эксклава, граничащую с Египтом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из сектора Газа чрезвычайно опасна и в некоторых случаях невозможна.

Для Тегерана наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией, заявил первый замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.