Под Екатеринбургом задержали слесаря, пытавшегося распилить советские БМП-1

Под Екатеринбургом задержали уральца, пытавшегося сдать на металлолом две БМП-1. Советскую технику уже не использовали по назначению, но хранили на местном военном полигоне, где их и заприметил находчивый слесарь, передает Telegram-канал Mash.

Как оказалось, слесарь работал неподалеку от полигона. Он увидел, что обе боевые машины, разработанные для оперативно-тактической работы, используют как мишени на стрельбище.

Уралец приехал на полигон поздней ночью и стал разбирать машины. Тихо сработать не получилось - звук циркулярной пилы услышал часовой, который и задержал злоумышленника, после чего его передали приехавшим правоохранителям.

Как передает источник канала, задержанный уже имеет две судимости - за сбыт наркотических веществ и разбойное нападение. Сейчас ему грозит еще одна статья за посягательство на государственное имущество и шесть лет лишения свободы. Техника принадлежит военной части и оценивается в 511 тыс. руб.