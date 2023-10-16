Росприроднадзор заявил о самовольном захвате берега Исети компанией Дацюка

Компанию ООО "Радиус Девелопмент", принадлежащую бывшему хоккеисту Павлу Дацюку и бизнесмену Александру Трунтаеву, обвинили в самовольном захвате правого берега Исети в Екатеринбурге.

Напомним, что со стороны сада Нурова у Царского моста уже вырублены деревья и производятся подготовительные работы к строительству, предположительно, гостиницы.

"ООО "Радиус Девелопмент" допустило самовольный захват акватории реки Исеть, тем самым изменив береговую линию и русло водного объекта", - говорится в документе, опубликованном "Вечерними ведомостями".

В нем также указано, что несмотря на такое заявление, в материалах, предоставленных Управлению, "не содержатся сведения о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Это значит, что ничего, кроме громких заявлений о самовольном захвате земли в зоне охраняемого природного ландшафта, Управление Росприроднадзора сделать не может.

Напомним, что городские власти также не планируют вмешиваться в происходящее. По словам начальника главархитектуры Руслана Габдрахманова, "Радиус-Девелопмент" уже заключил договор с минприроды Свердловской области о предоставлении водного объекта в пользование. Более того, даже в ответе госохраны, опубликованном активистами, сказано, что делать управление ничего не собирается. При этом на компанию Дацюка составили протокол из-за строительных работ и обвинили в незаконной вырубке деревьев у Царского моста.