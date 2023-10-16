Росприроднадзор заявил о самовольном захвате берега Исети компанией Дацюка

16 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;Наследие Екатеринбурга&quot; / t.me/ekbnasledie

Росприроднадзор заявил о самовольном захвате берега Исети компанией Дацюка

Компанию ООО "Радиус Девелопмент", принадлежащую бывшему хоккеисту Павлу Дацюку и бизнесмену Александру Трунтаеву, обвинили в самовольном захвате правого берега Исети в Екатеринбурге.

Напомним, что со стороны сада Нурова у Царского моста уже вырублены деревья и производятся подготовительные работы к строительству, предположительно, гостиницы.

"ООО "Радиус Девелопмент" допустило самовольный захват акватории реки Исеть, тем самым изменив береговую линию и русло водного объекта", - говорится в документе, опубликованном "Вечерними ведомостями".

В нем также указано, что несмотря на такое заявление, в материалах, предоставленных Управлению, "не содержатся сведения о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Это значит, что ничего, кроме громких заявлений о самовольном захвате земли в зоне охраняемого природного ландшафта, Управление Росприроднадзора сделать не может.

Напомним, что городские власти также не планируют вмешиваться в происходящее. По словам начальника главархитектуры Руслана Габдрахманова, "Радиус-Девелопмент" уже заключил договор с минприроды Свердловской области о предоставлении водного объекта в пользование. Более того, даже в ответе госохраны, опубликованном активистами, сказано, что делать управление ничего не собирается. При этом на компанию Дацюка составили протокол из-за строительных работ и обвинили в незаконной вырубке деревьев у Царского моста.

Теги: Росприроднадзор, Дацюк, Исеть, Царский мост


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.10.2023 15:29 Мск На компанию Дацюка составили протокол за раскопки земли у Царского моста
Ранее 26.09.2023 10:36 Мск Компанию Дацюка обвинили в незаконной вырубке деревьев у Царского моста

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети