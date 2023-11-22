Компанию Дацюка оштрафовали из-за строительных работ на берегу Исети

Компанию "Радиус Девелопмент", которую связывают с известным в прошлом хоккеистом Павлом Дацюком, оштрафовали из-за строительных работ на берегу Исети рядом с Царским мостом в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что при работах не соблюдаются требования законодательства об охране объектов культурного наследия. Был составлен протокол по соответствующей статье КоАП РФ. Отмечалось, что в случае отказа прекратить работы "Радиус Девелопмент" мог быть оштрафован на сумму до 5 млн рублей. В итоге раскопки были приостановлены.

Накануне, 21 ноября, Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело. Компании назначен штраф в 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее компанию Дацюка обвинили в незаконной вырубке деревьев у Царского моста, предположительно, для строительства гостиницы. В дальнейшем Росприроднадзор заявил о самовольном захвате организацией берега Исети.