15 Октября 2023
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Фото:Накануне.RU

В Госдуме связали выдачу ЕС "паспортов демократии" релокантам помощью в "поиске предателей"

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал информацию о предложении депутатов Европарламента выдавать тек, кто уехал из России, так называемые "паспорта демократии", и создать площадку для контактов с радикальной оппозицией.

Пискарев напомнил, что Россия "всегда принимала своих заблудших сыновей", примет она их и в этот раз. Тем, кто предал свою страну за бочку варенья, корзину печенья и "аусвайс", придется ответить по закону, считает политик.

"И в этом плане парламентариям из Евросоюза можно сказать спасибо за упрощение работы нашим правоохранительным органам и помощь в выявлении предателей и изменников Родины", - приводит telegram-канал комиссии позицию Пискарева.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил "обеспечить Магадан" вернувшимся в Россию релокантам, которые, по его мнению, "совершил подлые поступки". Губернатор Магаданской области Сергей Носов ответил: "Колыма не принимает предателей". Позже Володин предложил проверять по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене релокантов, которые поддерживали киевский режим и финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию. Об этом политик заявил на закрытой части пленарного заседания.

Отметим, ранее Володин уже делал подобные предложения - он анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предложил делать это с целью возмещения нанесенного ущерба. Идею счел реализуемой сенатор Андрей Клишас. Позже глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал заявления о необходимости введения ответственности для "различного рода "предателей"". Среди предложенных вариантов звучали лишение наград, почетных званий, собственности, гражданства РФ.

"Конечно, в этом обсуждении есть справедливый и здравый смысл – проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Но решать эту задачу возможно только через закон", - написал Кабанов в своем Telegram-канале.

На законодательном уровне необходимо начать с определения самого юридического понятия "предатель". Возможно, это следует сделать через внесение поправок и изменений в статью 275 УК РФ "Государственная измена".

Теги: Василий Пискарев, "паспорта демократии"


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