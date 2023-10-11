Носов ответил Володину: "Колыма не принимает людей подлых, предателей"

Губернатор Магаданской области Сергей Носов ответил на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, пригрозившего "обеспечить Магадан" вернувшимся в Россию релокантам, которые, по его мнению, "совершил подлые поступки". По мнению Носова, Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей, и это – стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более, эти клише – от релокантов прошлого.

"Они, к сожалению, имеют место быть. Но от них надо избавляться, причем избавляться всем, не только нам", - приводит РИА Новости слова Носова, который уточнил, что на Колыме живут и работают настоящие патриоты своей страны.

Ранее Володин, обещая релокантам Магадан, не сообщил, намерена ли Госдума вносить какие-то поправки в Уголовный кодекс с определением "подлых поступков".

"Те, кто уехал из России, желая победы киевскому режиму, должны осознавать, что здесь их не ждут", - заявил председатель Госдумы.

"Когда говорим о релокантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", - заявил Володин.

Отметим, ранее Володин уже делал подобные предложения - он анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предложил делать это с целью возмещения нанесенного ущерба. Идею счел реализуемой сенатор Андрей Клишас. Позже глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал заявления о необходимости введения ответственности для "различного рода "предателей"". Среди предложенных вариантов звучали лишение наград, почетных званий, собственности, гражданства РФ.

"Конечно, в этом обсуждении есть справедливый и здравый смысл – проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Но решать эту задачу возможно только через закон", - написал Кабанов в своем Telegram-канале.

На законодательном уровне необходимо начать с определения самого юридического понятия "предатель". Возможно, это следует сделать через внесение поправок и изменений в статью 275 УК РФ "Государственная измена".