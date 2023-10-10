Володин пообещал "обеспечить Магадан" вернувшимся релокантам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал "обеспечить Магадан" вернувшимся в Россию релокантам, которые, по его мнению, "совершил подлые поступки". Он не сообщил, намерена ли Госдума вносить какие-то поправки в Уголовный кодекс с определением "подлых поступков".

"Те, кто уехал из России, желая победы киевскому режиму, должны осознавать, что здесь их не ждут", - заявил председатель Госдумы.

"Когда говорим о релокантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", - заявил Володин.