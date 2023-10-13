Песков: Нет точной информации о пропавших гражданах РФ в Израиле

Точной информации о россиянах среди заложников в зоне палестино-израильского конфликта пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "ни израильтяне, ни палестинцы не понимают точные данные", никто не знает, где находятся россияне.

Песков добавил, что российские дипломаты работают над получением информации, передает ТАСС.

Ранее посольство России в Тель-Авиве сообщило, что 12 граждан России числятся пропавшими без вести в результате атаки ХАМАС по территории Израиля. Также увеличивается число погибших россиян.

Посольство рекомендует россиянам покинуть Израиль, воспользовавшись регулярными рейсами.