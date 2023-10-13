Посольство РФ в Тель-Авиве рекомендует россиянам покинуть Израиль - заявление

Посольство России в Тель-Авиве рекомендует россиянам покинуть Израиль, воспользовавшись регулярными рейсами, говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве отметили, что 12 граждан России по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате атаки ХАМАС по территории Израиля, также увеличивается число погибших россиян. Ранее сообщалось, что россияне могут быть среди мирных граждан, захваченных боевиками палестинской организации.

Пока российские компании продолжают осуществлять рейсы в Тель-Авив, хотя и с ограничениями: до 16 октября действует запрет Росавиации на ночные полеты в Израиль.