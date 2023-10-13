13 Октября 2023
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Фото: Рамиль Нуриев

Глава Сургута Андрей Филатов положительно оценил физкультурный апгрейд города

Глава Сургута Андрей Филатов с представителями Думы города, спортивных НКО и родителями осмотрел вновь введенные спортплощадки на территории средней общеобразовательной школы № 9. Этот опыт будет активно масштабироваться по всему городу.

"Вспоминаю свою молодость: мы порой сами выходили и чистили лед. Сама ребятня справлялась. Надеюсь, и в этом случае помогут", - поделился Глава Сургута Андрей Филатов, осматривая новое спортивное пространство.

Ранее здесь уже было обустроено новое футбольное поле – успешно сработал механизм инициативного бюджетирования. Рядом появилась уличная спортивная площадка круглогодичного использования. В теплое время года на ней можно заниматься футболом, волейболом, баскетболом, проводить соревнования, а зимой покрытие заливается льдом и становится полноценным хоккейным кортом.

"Благодаря разным финансовым моделям у нас по сути спортивный кластер образовался", - охарактеризовала сформированную на пришкольной территории спортивную зону заместитель Главы города Анна Томазова.

спортплощадка, филатов(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

На соседней локации – с десяток добротных тренажеров и турников, которые уже облюбовали местные мальчишки. А еще – специальное мини-ограждение с воротами – футбольная зона для индивидуальных тренировок с мячом.

Площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом учащимися, проведения соревнований на свежем воздухе. В прилегающем здании школы учатся более 2,5 тыс. детей, а вместе с учащимися других корпусов, площадками смогут пользоваться свыше 4,2 тыс. школьников, рассказала директор школы Елена Дорохина. Также школа реализует 12 программ допобразования в сфере спорта, организует летние тренировки в лагере дневного пребывания.

Футбольное поле, Сургут(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Во внеучебное время на площадки обеспечен свободный доступ жителей всех возрастов, представителей некоммерческих организаций.

Президент МОО "Федерация футбола" Данил Кравчук, выступивший инициатором строительства первого футбольного поля, прокомментировал: "Здесь учтены многие интересы. Есть классный тренажерный комплекс с крышей, для использования и зимой, панна, где можно отрабатывать навыки, не собирая команду, и конечно, хоккейный корт – сразу вспоминаю как в детстве мы проводили все свободное время на катке". Родители школьников тоже поблагодарили главу за новые востребованные объекты.

Всего по госпрограмме Югры "Развитие физической культуры и спорта" в Сургут в 2023 г. поставлены восемь спортивных площадок: четыре универсальные, круглогодичного использования, и четыре тренажерные. Их установка проводится за счет средств бюджета города. Четыре уже открыты, еще четыре – в работе. В комплекты поставки входят ограждения, универсальные покрытия, навесы, тренажеры, спортобрудование и даже "умные" столбы с камерами и светильниками, работающими от солнечных батарей. Работа подрядчика включает не только монтаж поставленного оборудования, но и подготовку основания под площадку, ее благоустройство, асфальтирование, дополнительное освещение, обеспечение безопасного раздельного доступа для школьников и жителей микрорайона.

Андрей Филатов, Анна Томазова во время открытия спортивных объектов в Сургуте(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Потребность 40-го микрорайона и местной школы в спортивных объектах была несомненна, подтверждает депутат Думы города Сургута Виталий Мазуров, избранный от 23-го округа: "Микрорайоны новые, современные, но спортивных сооружений, мягко говоря, не достает. Многие жители вынуждены детей возить на занятия спортом в другие части города. Поэтому вопросы строительства здесь спортивных площадок администрацией и нами плотно прорабатываются".

Глава Сургута поручил провести расчет полного обустройства и комплектации подобных площадок для возможного масштабирования опыта. При этом важны возможности территорий, сопряженных со школами, уточнил Андрей Филатов: "Если отклик жителей будет положительным и эта практика приживется, мы однозначно постараемся реализовать это везде, где надо".

Спортивные объекты, Сургут(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Теги: Сургут, Андрей Филатов, спортивная площадка, спорт


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