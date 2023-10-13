В Серове самокатчик сбил женщину у торгового центра

В уральском городе Серов женщина пострадала в результате наезда электросамоката. Следственный комитет проводит проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось днем 12 октября на парковке одного из торговых центров Серова: электросамокатчик сбил 55-летнюю женщину. В результате та получила травмы и обратилась в больницу, где ей была оказана помощь.

Сейчас представители СКР выясняют все обстоятельства случившегося, чтобы дать этой ситуации правовую оценку. Для определения тяжести вреда здоровью пострадавшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее похожий случай произошел в Каменске-Уральском: 16-летний самокатчик сбил пожилую женщину. В результате пенсионерку госпитализировали с переломом руки.