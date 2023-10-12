Следователи проводят проверку после нападения неадекватного пациента на врачей в Екатеринбурге

СКР проводит проверку по факту нападение неизвестного на медицинских сотрудников в Екатеринбурге. Инцидент произошел в травмпункте на улице Челюскинцев вечером 11 октября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, следователи уже выясняют все обстоятельства случившегося. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут проведены необходимые экспертизы. Следствие уже истребовало и анализирует видеозаписи происшествия, а также проводят иные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, вечером среды в здание травмпункта пришел нетрезвый молодой человек. Незнакомец включил громкую музыку на телефоне и стал пить из стеклянной бутылки. После просьб от пациентов и сотрудников убавить громкость, визитер ворвался в кабинет травматологов, где зашивали рану другому пациенту. После этого пьяный неадекват напал на попытавшегося остановить его врача.