Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нападения на врача в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту применении насилия в отношении медицинского сотрудника в Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по факту нанесения побоев медицинскому сотруднику в Свердловской области. Бастрыкин поручил и.о. главе СКР Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, вечером 11 октября в здание травмпункта на ул. Челюскинцев пришел нетрезвый молодой человек. Незнакомец включил громкую музыку на телефоне и стал пить из стеклянной бутылки. После просьб от пациентов и сотрудников убавить громкость, визитер ворвался в кабинет травматологов, где зашивали рану другому пациенту. После этого пьяный неадекват напал на попытавшегося остановить его врача.